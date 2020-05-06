"Мрія" привезла з Китаю ще один гуманітарний медвантаж

На Київщині приземлився літак "Мрія", який привіз другу велику партію гуманітарного медичного вантажу з Китаю.

Джерело: трансляція НАК "Нафтогаз", який оплачував вантаж

Дослівно "Нафтогаз": "Засоби захисту та медичне обладнання "Нафтогаз" придбав для передачі медзакладам України".

Деталі: "Мрія" доставила 111,5 тон гуманітарного вантажу з медичними засобами.

Повідомляється, що це друга частина вантажу від "Нафтогазу", бо 5 травня літак АН-22 "Антей" привіз до Києва також 31,5 тонни благодійного вантажу "найсучаснішої медичної допомоги".

Зустрічатимуть літак в аеропорту "Антонов" у смт. Гостомель представники вищого керівництва країни.

Передісторія:

23 квітня в Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем. Літак зустрічали президент Володимир Зеленський, міністр інфраструктури Владисдлав Криклій, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші чиновники. Загалом "Мрія" привезла 103 тонни медичного вантажу.

Зеленський тоді сказав, що до поставки була причетна "не тільки державна команда, а й бізнес-учасники". Кажучи про маски з вантажу, президент зазначив, що вони підуть не лише лікарям, а й в аптеки. Однак тоді не озвучувалось, хто займався закупівлею.

Пізніше власник "Епіцентру", народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та нардепам ВР з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення у його компанії "Епіцентр К". Він писав, що ці товари доставлені в Україну літаком "Мрія". Лист до Кличка був надрукований на депутатському бланку. За законом народні депутати не можуть поєднувати роботу у ВР з бізнесом, оскільки отримують заробітну плату від держави.

Генпрокурор Ірина Венедіктова пообіцяла вивчити ситуацію з компанією "Епіцентр" депутата Олександра Гереги щодо продажу масок.

В Офісі президента пояснили, що на літаку "Мрія", який доставляє в Україну медичні товари, частина вантажу є гуманітарною, а частина закуплена за кошти комерційних структур.

28 квітня Офіс президента заявив, що далі постачанням засобів та обладнання для подолання епідемії COVID-19 займатиметься Міністерство охорони здоров’я України.

Згодом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що доставку медичних товарів літаком "Мрія" оплатила компанія "Епіцентр", а президент його зустрів, бо "гордість".