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Приватбанк перерахує в держбюджет майже 25 мільярдів прибутку

Середа, 20 травня 2020, 17:58
 

Приватбанк перерахує до держбюджету 24,5 мільярди гривень у результаті розподілу чистого прибутку за 2019 рік.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що 20 травня Кабмін затвердив річний звіт Приватбанку за 2019 рік ухвалив рішення про направлення 75% чистого прибутку банку - 24,45 млрд грн, на виплату дивідендів.

Держава в особі Кабміну володіє 100% акцій Приватбанку.

Нагадаємо:

Приватбанк за 2019 рік заробив рекордні для банківської системи України 32 млрд грн. Це половина всього прибутку сектора.

Економічна правда

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Приватбанк

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