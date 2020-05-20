Приватбанк перерахує в держбюджет майже 25 мільярдів прибутку
Середа, 20 травня 2020, 17:58
Приватбанк перерахує до держбюджету 24,5 мільярди гривень у результаті розподілу чистого прибутку за 2019 рік.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Зазначається, що 20 травня Кабмін затвердив річний звіт Приватбанку за 2019 рік ухвалив рішення про направлення 75% чистого прибутку банку - 24,45 млрд грн, на виплату дивідендів.
Держава в особі Кабміну володіє 100% акцій Приватбанку.
Нагадаємо:
Приватбанк за 2019 рік заробив рекордні для банківської системи України 32 млрд грн. Це половина всього прибутку сектора.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua