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Приватбанк перечислит в госбюджет почти 25 миллиардов прибыли

Среда, 20 мая 2020, 17:58
 

Приватбанк перечислит в госбюджет 24,5 миллиарда гривен в результате распределения чистой прибыли за 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что 20 мая Кабмин утвердил годовой отчет Приватбанка за 2019 год и принял решение о направлении 75% чистой прибыли банка - 24,45 млрд грн, на выплату дивидендов.

Государство в лице Кабмина владеет 100% акций Приватбанка.

Напомним:

Приватбанк за 2019 год заработал рекордные для банковской системы Украины 32 млрд грн. Это половина всей прибыли сектора.

Экономическая правда

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Приватбанк

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