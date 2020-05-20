Приватбанк перечислит в госбюджет почти 25 миллиардов прибыли
Среда, 20 мая 2020, 17:58
Приватбанк перечислит в госбюджет 24,5 миллиарда гривен в результате распределения чистой прибыли за 2019 год.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что 20 мая Кабмин утвердил годовой отчет Приватбанка за 2019 год и принял решение о направлении 75% чистой прибыли банка - 24,45 млрд грн, на выплату дивидендов.
Государство в лице Кабмина владеет 100% акций Приватбанка.
Напомним:
Приватбанк за 2019 год заработал рекордные для банковской системы Украины 32 млрд грн. Это половина всей прибыли сектора.
Экономическая правда
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