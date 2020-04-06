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Кличко попросив уряд не відкривати ломбарди на час карантину

Понеділок, 6 квітня 2020, 13:21
 

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів з проханням скасувати дозвіл ломбардам і кредитним спілкам працювати під час карантину.

Про це він повідомив в ході онлайн-брифінгу.

"Хочу звернутися до уряду з проханням переглянути рішення про дозвіл працювати ломбардних і кредитним спілкам", - сказав він.

Нагадуємо:

2 квітня уряд дозволив бізнесу на карантині продавати автозапчастини та свійську птицю, а також розблокував роботу ломбардів і кредитних спілок.

Економічна правда

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