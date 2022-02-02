Лихварі на мільярди: скільки заробляють власники ломбардів

Ломбарди та мікрофінансові організації (МФО) допомагають людям вирішувати їхні фінансові проблеми, але за таку допомогу доводиться платити. Відсотки можуть бути тризначними, чотиризначними і навіть шестизначними.

Попри очевидну бізнесову схожість, ломбарди та МФО мають чимало відмінностей, одна з яких – розмір ставок за позиками. Бізнес-модель перших передбачає встановлення менших відсотків завдяки заставі. Другі компенсують ризики неповернення кредитів багатотисячними ставками за позиками.

Клієнтам МФО нема чого втрачати. Відвідувачі ж ломбардів мають коштовні речі, під заставу яких видається кредит. Менші відсотки – бо більша надійність, але за цією надійністю криється і неперебірливість: ломбарди видають кредити всім. Головне – щоб клієнт дав щось більш-менш коштовне в заставу.

Це відкриває шлях до збуту краденого. Не дивно, що НБУ думає про передавання контролю над ломбардами МВС. Поки що жартома.

ЕП вже писала про власників найбільших МФО і їхні заробітки. Більшість з них виявилися відомими людьми. Власники ж ломбардів – непублічні особи.

Аналітична система для перевірки контрагентів YouControl підготувала рейтинг найбільш прибуткових ломбардів і знайшла інформацію про їх власників.

Лихварство – це надання грошей у борг з умовою сплати відсотків при погашенні боргу. Особа, яка займається лихварством, називається лихварем.

Ломбарди проти МФО

Принципи роботи ломбардів відомі з радянських часів. Тоді влада забороняла підприємницьку діяльність, і позики під заставу майна надавала лише держава.

МФО, які теж видають кредити населенню, але без застави, на короткий термін та під сотні відсотків річних, почали відкриватися після проголошення незалежності України, а популярними стали десять років тому.

З десяти найбільших МФО вісім були засновані в останнє десятиліття. За цей час вони виросли до організацій з річними мільярдними доходами.

Ломбарди ж, попри більший досвід роботи з населенням, програли конкуренцію мікрофінансовим організаціям. За даними аналітичної системи YouControl, дохід пʼяти найбільших МФО у 2020 році перевищив 9 млрд грн, тоді як пʼять найбільших ломбардів за той же період заробили лише 2,1 млрд грн.

"Якщо вірити офіційній статистиці, упродовж останніх п’яти років бурхливого росту сектору ломбардів не було. Після певного згортання у 2020 році ринок починає виходити на максимальні показники роботи, зафіксовані наприкінці 2019 року", – зазначає фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк.

Народжена попитом популярність мікрофінансових організацій спричинила ажіотаж на ринку, через що їх кількість суттєво перевищує кількість ломбардів.

Реєстр Нацбанку містить інформацію про 937 та 258 таких установ відповідно.

Як свідчать дані Нацбанку, за останні п'ять років МФО стало більше на 40%, а ломбардів – на 30% менше. Утім, навіть попри невеликі порівняно з МФО обсяги доходів та відносно малу кількість учасників ринку, ломбарди активно працюють. Хто є їх клієнтами та як заробляють ці заклади?

Як і на кому заробляють

Ломбарди, як і МФО, заробляють на відсотках з виданих кредитів. Умови ломбардів, на перший погляд, вигідніші. За кожен день користування коштами МФО клієнт платить до 2% від суми кредиту, у ломбарді ставка – до 1,5%. М'якші умови мають зворотний бік: для отримання позики потрібна застава.

Відсотки в ломбарді можуть бути меншими, їх розмір залежить від низки факторів. Серед них – сума позики, статус клієнта в мережі (набувається після повернення певної кількості кредитів), термін кредитування і навіть габарити предмета застави (якщо предмет займає багато місяця, то ставка зростає).

Розмір позики залежить від вартості предмета застави. Звісно, ломбарди не дадуть усю суму, якою оцінюється принесене позичальником майно. Вироби з дорогоцінних металів оцінюються 55-80% від їх реальної вартості, техніка – 80-95%. Саме ці два види речей клієнти приносять найчастіше.

У структурі наданих кредитів ломбардами за типом застави майже 4/5 становлять позики під заставу ювелірної продукції. Кредити під заставу побутової техніки у 2021 році перевищили 20%. Частка позик, заставою за якими є нерухомість, авто та інші види активів, становить лише 0,7%.

Ломбарди приймають усе, що можна продати, якщо клієнт не викупить заставу. На їх складах можна знайти Lego, зброю, цемент, авто. Деякі ломбарди приймають крадені речі, які іноді доводиться повертати законним власникам.

"Ноутбуки, холодильники, велосипеди. Один приніс травматичний пістолет, але без газового балона, тому я не прийняв. Беремо все, що хоч щось коштує", – розповідає працівник одного із столичних ломбардів.

Портрет клієнта ломбарду мало чим відрізняється від портрета позичальника МФО. Це люди, яким терміново потрібні кошти і які мають намір повернути борг. "Хтось щомісяця приносить свій ноутбук, хтось щось украв і приніс, щоб придбати випивку", – каже працівник ломбарду на столичній Троєщині.

За даними працівників ломбардів, близько 70% клієнтів повертаються, аби викупити майно. Невикуплені речі ломбарди продають на власних сайтах.

Королі процента

Перше місце за доходом серед власників ломбардного бізнесу посідають Андрій Хірсін, Євген Білаш та Олександр Титаренко.

Їх поєднує контроль над низкою ломбардів з першої двадцятки за дохідністю: "Кредит юніон", "Фінанс", "Заставно-кредитний дім", "Ай ті ломбард", "Гроші тут", "Свіжа копійка". Усі вони працюють під брендом "Скарбниця".

Мережа налічує 400 відділень у 104 містах України. Засновники контролюють мережі магазинів техніки "Техноскарб" та ювелірних виробів "Ювелірна карта". Перший спеціалізується переважно на реалізації вживаної техніки.

За даними YouControl, доходи підконтрольних Хірсіну, Білашу і Титаренку ломбардів у 2020 році становили 1,2 млрд грн. У січні-вересні 2021 року – 942 млн грн.

Чималі кошти, та про цих людей майже нічого не відомо.

У мережі є лише рішення Антимонопольного комітету. У ньому сказано, що згадані особи у 2019 році з порушенням закону набули контроль над ломбардом "Україна". За це кожного з них оштрафували на 85 тис грн.

На другому місці – Родіон Бутко, власник мережі ломбардів "Благо".

У 2020 році він заробив 346,5 млн грн, а за девʼять місяців 2021 року – 291,7 млн грн.

Бутко очолює раду директорів міжнародного холдингу Bredley Holding, яка розвиває fintech-проєкти у сфері небанківського кредитування. Холдинг представлений у Польщі, Україні, Румунії, Молдові та Росії.

У сегменті онлайн-кредитів в Україні Bredley Holding представлений брендом Miloan, у сегменті беззаставного кредитування – FinX та Cashpoint, а в сегменті заставного кредитування (ломбарди) – торговою маркою "Благо", яка має відділення в Україні, Молдові та Росії.

На третьому місці – ломбард "Капітал" Петра Климчука.

У 2020 році його дохід становив 301,3 млн грн, а за девʼять місяців 2021 року – 274,5 млн грн.

Рік тому бенефіціарами "Капіталу" були Дмитро та Іван Попови. Останній керував цим ломбардом. Ці особи входять у так звану групу родини Попових із Запоріжжя, яка контролює мережу ломбардів "Партнер". Її дохід у 2020 році становив 209,2 млн грн, а за січень-вересень 2021 року – 145,8 млн грн.

Основні напрямки діяльності групи компаній – виробництво та продаж ювелірних виробів, надання фінансових послуг. До групи входять ювелірні мережі "Золотий вік", "Срібна країна", "Золота країна", Brilliant та Dominant.

З мережею "Золотий вік" пов'язана ще одна сімейна група, яка володіє ломбардом "Перший" (дохід у 2020 році – 246,6 млн грн, за девʼять місяців 2021 року – 309,3 млн грн). Ключові особи – Роман і Тарас Петренки.

Група виробляє та продає ювелірні вироби, надає фінансові послуги (мережі ломбардів "Перший" та "Еталон"), займається нерухомістю.

Навіщо найбільшим ломбардам власні або афілійовані ювелірні магазини? Якби ломбарди продавали золото банкам, то втрачали б 20% вартості дорогоцінного металу – саме такою є різниця в цінах купівлі-продажу золота. Їм вигідніше самим продавати те, за чим не повернулися клієнти ломбардів.

Здебільшого імена власників ломбардів невідомі широкому загалу, але є винятки. Так, у декларації за 2019 рік колишнього голови Верховної Ради Дмитра Разумкова сказано, що його дружина Юлія Чайка була бенефіціаром ломбарду "Про100кредит". Щоправда, цей статус вона втратила.

Наразі закладом володіє Дмитро Тележинський – помічник-консультант Разумкова на громадських засадах, а помічниця ексголови парламенту Юлія Овдій стала офіційним керівником ломбарду. Дохід компанії у 2020 році становив 1,3 млн грн – зовсім небагато порівняно з "королями відсотка".