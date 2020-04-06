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Кличко попросил правительство не открывать ломбарды на время карантина

Понедельник, 6 апреля 2020, 13:21
 

Мер Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой отменить разрешение ломбардам и кредитным союзам работать во время карантина.

Об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга.

"Хочу обратиться к правительству с просьбой пересмотреть решение о разрешении работать ломбардным и кредитным союзам", - сказал он.

Напомним:

2 апреля правительство разрешило бизнесу во время карантина продавать автозапчасти и домашнюю птицу, а также разблокировал работу ломбардов и кредитных союзов.

Экономическая правда

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Нацкомфинуслуг карантин Кличко

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