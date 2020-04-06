Кличко попросил правительство не открывать ломбарды на время карантина
Понедельник, 6 апреля 2020, 13:21
Мер Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой отменить разрешение ломбардам и кредитным союзам работать во время карантина.
Об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга.
"Хочу обратиться к правительству с просьбой пересмотреть решение о разрешении работать ломбардным и кредитным союзам", - сказал он.
Напомним:
2 апреля правительство разрешило бизнесу во время карантина продавать автозапчасти и домашнюю птицу, а также разблокировал работу ломбардов и кредитных союзов.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua