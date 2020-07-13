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"Кредит під 0%": НБУ попереджає українців про шахрайства

Понеділок, 13 липня 2020, 10:10
 

Національний банк радить українцям з обережністю підходити до звернення до фінансових компаній, що надають кредити "під 0%".

Про це заявила начальник управління захисту прав споживачів НБУ Ольга Лобайчук, передає пресслужба НБУ.

У Нацбанку закликають уважно читати договори і перевіряти всі умови кредиту.

"Фішка кредитів "під 0%" - ця ставка може діяти всього тиждень. А після цього включаються штрафи, пеня, комісії та додаткові відсотки. Ви здивуєтеся, в зверненнях громадян ми зустрічали максимальну ставку по кредиту - 1702% річних", - сказала Лобайчук .

За її словами, в роботі зі зверненнями громадян є складність, оскільки людина самостійно підписала договір з такими умовами.

"Захистити права в такому випадку складно. Єдиний, хто може допомогти, - це суд", - сказала вона.

Лобайчук нагадала, що з січня цього року в Україні запрацював захист прав споживачів фінансових послуг та НБУ почав активну роботу з банками, встановивши вимоги до реклами та інформації на сайті, які банки повинні будуть виконувати з вересня.

Аналогічні вимоги розробляються до фінансових компаній.

Економічна правда

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