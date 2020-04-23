Телеком-компанія шпигувала за українцями в Криму – СБУ

Служба безпеки України каже, що викрила холдинг російських телекомунікаційних компаній на таємному зборі інформації про мешканців тимчасово анексованого Криму.

Джерело: сайт СБУ і співрозмовник Української правди у правоохоронних органах.

Деталі: Згідно з повідомленням, російське товариство підключило у Криму власну телекомунікаційну мережу до апаратно-програмних комплексів, які діють в інтересах ФСБ РФ.

УП дізналася, що йдеться про російське ТОВ "Юнайтед телеком", яке входить до холдингу Wnet.

За даними спецслужби, програмні комплекси "Юнайтед телеком" здійснюють таємний збір інформації з телекомунікаційних мереж через несанкціоноване отримання даних користувачів мережі інтернет, а також блокування українських інтернет-сайтів на території Криму.

СБУ з цього приводу веде досудове розслідування за статтями 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Президенту і кінцевому бенефіціарному власнику російського холдингу та юристу групи телекомкомпаній вже оголошено про підозру.

За даними СБУ, президент холдингу наразі переховується від слідства у США. Росіянину, який був пособником, оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України, тобто "у діянні, умисно вчиненому за попередньою змовою групою осіб, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: наданні іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України".

У спецслужбі додали, що до групи російського холдингу входить 15 юридичних осіб, які очолюються єдиним керівництвом. Указана холдингова компанія надавала телекомунікаційні послуги українським державним установам та товариствам.