Угорщина продовжить термін кредиту у 50 мільйонів євро для України — МЗС
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба домовився про продовження кредиту у 50 мільйонів євро від Угорщини на розвиток інфраструктури у прикордонних регіонах, термін якого збігав 2 червня.
Про це повідомляє прес-служба МЗС.
"Навіть в умовах, коли доводиться спілкуватися по відеозв’язку, ми нарешті розблокували повноцінну економічну співпрацю та проєкти, які принесуть вигоду для громадян обидвох наших країн.
Йдеться про прикладні речі. Реконструкція мосту через Тису у Загоні, скоординована побудова автобану до кордону з угорської та української сторони, відкриття нового пункту пропуску Велика Паладь-Нодьгодош щойно завершиться пандемія коронавірусу", - зауважив міністр.
Також Кулеба наголосив, що позитивну динаміку торгівлі між двома країнами треба надалі розвивати: "Жодна криза не повинна підважити наше економічне співробітництво, двосторонні відносини та торгівлю".
Економічна правда
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