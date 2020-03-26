Угорщина продовжить термін кредиту у 50 мільйонів євро для України — МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба домовився про продовження кредиту у 50 мільйонів євро від Угорщини на розвиток інфраструктури у прикордонних регіонах, термін якого збігав 2 червня.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"Навіть в умовах, коли доводиться спілкуватися по відеозв’язку, ми нарешті розблокували повноцінну економічну співпрацю та проєкти, які принесуть вигоду для громадян обидвох наших країн.

Йдеться про прикладні речі. Реконструкція мосту через Тису у Загоні, скоординована побудова автобану до кордону з угорської та української сторони, відкриття нового пункту пропуску Велика Паладь-Нодьгодош щойно завершиться пандемія коронавірусу", - зауважив міністр.

Також Кулеба наголосив, що позитивну динаміку торгівлі між двома країнами треба надалі розвивати: "Жодна криза не повинна підважити наше економічне співробітництво, двосторонні відносини та торгівлю".

Економічна правда