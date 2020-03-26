Венгрия продлит срок кредита в 50 миллионов евро для Украины — МИД
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба договорился о продлении кредита в 50 миллионов евро от Венгрии на развитие инфраструктуры в приграничных регионах, срок которого истекал 2 июня.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Даже в условиях, когда приходится общаться по видеосвязи, мы наконец разблокировали полноценное экономическое сотрудничество и проекты, которые принесут выгоду для граждан обоих наших стран.
Речь идет о прикладных вещах. Реконструкция моста через Тису в отряде, скоординированное построение автобана до границы с венгерской и украинской стороны, открытие нового пункта пропуска Великая Паладь-Нодьгодош как только завершится пандемия коронавируса", - отметил министр.
Также Кулеба отметил, что положительную динамику торговли между двумя странами надо дальше развивать: "Никакой кризис не должен подорвать наше экономическое сотрудничество, двусторонние отношения и торговлю".
Экономическая правда
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