Венгрия продлит срок кредита в 50 миллионов евро для Украины — МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба договорился о продлении кредита в 50 миллионов евро от Венгрии на развитие инфраструктуры в приграничных регионах, срок которого истекал 2 июня.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Даже в условиях, когда приходится общаться по видеосвязи, мы наконец разблокировали полноценное экономическое сотрудничество и проекты, которые принесут выгоду для граждан обоих наших стран.

Речь идет о прикладных вещах. Реконструкция моста через Тису в отряде, скоординированное построение автобана до границы с венгерской и украинской стороны, открытие нового пункта пропуска Великая Паладь-Нодьгодош как только завершится пандемия коронавируса", - отметил министр.

Также Кулеба отметил, что положительную динамику торговли между двумя странами надо дальше развивать: "Никакой кризис не должен подорвать наше экономическое сотрудничество, двусторонние отношения и торговлю".

Экономическая правда