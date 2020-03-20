УЗ готує галузеві лікарні на випадок ускладнення епідемічної ситуації

"Укрзалізниця" вживає невідкладних заходів, щоб на випадок ускладнення епідеміологічної ситуації в Україні підготувати клінічні л

ікарні до прийому хворих на коронавірусну інфекцію.Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Так, на сьогодні для працівників залізничних лікарень та регіональних філій товариства вже закуплено більше 10 тис. респіраторів, 43 тисячі одноразових рукавичок, понад 4,2 тис захисних окулярів, близько 500 флаконів засобів для дезінфекції медичних інструментів та обладнання, 1 тис упаковок поліетиленових мішків-пакетів для біонебезпечних відходів, 100 пластикових контейнерів для медичних інструментів, близько 5 тис літрових антисептиків для рук, спиртовмісні серветки тощо", - йдеться у повідомленні.

Також планують закупити майже 1 тисячу електронних інфрачервоних термометрів, більше 11 тисяч медичних халатів та майже 44,5 тисячі одноразових медичних масок.

"Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в медичних закладах Укрзалізниці призупинено планову госпіталізацію хворих та плановий прийом пацієнтів, у тому числі планові амбулаторні та стоматологічні консультації лікарів, роботу денних стаціонарів для хворих амбулаторно-поліклінічних підрозділів, проведення діагностичних та фізіотерапевтичних процедур.

На час карантину в галузевих медичних закладах призупинені обов’язкові профілактичні медичні огляди, окрім передрейсових та післярейсових для залізничників, задіяних у процесі перевезень", - додали в компанії.

Зазначається, що у всіх медичних закладах посилені протиепідемічні заходи - здійснюється дезінфекція приміщень та вологе прибирання, обмежено доступ до приміщень лікарень громадян, що відвідують хворих.

Також УЗ підготувала 15 галузевих об'єктів соціальної сфери - дитячі табори, оздоровчі заклади та пансіонати товариства загалом на понад 3,7 тисяч ліжко-місць.

Нагадаємо:

З 12 березня й до 3 квітня у Києві оголосили карантин, щоб попередити поширення коронавірусної інфекції.

З 16 березня місцева влада України почала запроваджувати жорсткий карантин у містах та містечках, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції. Закривають усі заклади, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.

Економічна правда