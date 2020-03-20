УЗ готовит отраслевые больницы на случай осложнения эпидемической ситуации

"Укрзализныця" принимает неотложные меры, чтобы в случае осложнения эпидемиологической ситуации в Украине подготовить клинические больницы по прийому больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Для работников железнодорожных больниц и региональных филиалов общества уже закуплено более 10 тыс респираторов, 43 тыс одноразовых перчаток, более 4,2 тыс защитных очков, около 500 флаконов средств для дезинфекции медицинских инструментов и оборудования, 1 тыс упаковок полиэтиленовых мешков-пакетов для бионебезпечних отходов, 100 пластиковых контейнеров для медицинских инструментов, около 5 тыс литровых антисептиков для рук, спиртосодержащие салфетки и т.д.", - говорится в сообщении.

Также планируют закупить почти 1000 электронных инфракрасных термометров, больше 11 тысяч медицинских халатов и почти 44,5 тысячи одноразовых медицинских масок.

"Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях Укрзализныци приостановлено плановую госпитализацию больных и плановый прием пациентов, в том числе плановые амбулаторные и стоматологические консультации врачей, работу дневных стационаров для больных амбулаторно-поликлинических подразделений, проведение диагностических и физиотерапевтических процедур.

На время карантина в отраслевых медицинских учреждениях приостановлены обязательные профилактические медицинские осмотры, кроме предрейсовых и послерейсовых для железнодорожников, задействованных в процессе перевозок", - добавили в компании.

Отмечается, что во всех медицинских учреждениях усилены противоэпидемические мероприятия - осуществляется дезинфекция помещений и влажная уборка, ограничен доступ в помещения больниц граждан, посещающих больных.

Также УЗ подготовила 15 отраслевых объектов социальной сферы - детские лагеря, оздоровительные учреждения и пансионаты общества в целом на более 3700 койко-мест.\

Напомним:

С 12 марта и до 3 апреля в Киеве объявили карантин, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

С 16 марта местные власти Украины начали вводить жесткий карантин в городах и городках, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Экономическая правда