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МОЗ може ініціювати закриття ресторанів через коронавірус

Неділя, 15 березня 2020, 17:00
 

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець пропонує розглянути обмеження роботи закладів громадського харчування при першому ускладненні епідемічної ситуації.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ

"Досвід іноземних країн говорить, що закриття закладів громадського харчування – дієвий захід у боротьбі з коронавірусом. Вважаю, що нам потрібно діяти на випередження, чітко та рішуче. Саме тому доцільним було б розглянути  можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через коронавірус", - пояснив Ємець.

Про це очільник відомства заявив під час обговорення законопроєкту про протидію коронавірусу, який зараз розробляється в Міністерстві охорони здоров’я.

Нагадаємо:

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