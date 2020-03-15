МОЗ може ініціювати закриття ресторанів через коронавірус
Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець пропонує розглянути обмеження роботи закладів громадського харчування при першому ускладненні епідемічної ситуації.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ
"Досвід іноземних країн говорить, що закриття закладів громадського харчування – дієвий захід у боротьбі з коронавірусом. Вважаю, що нам потрібно діяти на випередження, чітко та рішуче. Саме тому доцільним було б розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через коронавірус", - пояснив Ємець.
Про це очільник відомства заявив під час обговорення законопроєкту про протидію коронавірусу, який зараз розробляється в Міністерстві охорони здоров’я.
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