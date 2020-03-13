Попит на кур'єрську доставку їжі зростає: в деяких службах – на 20-25%

Попит на кур'єрську доставку їжі зростає, сервіси доставки їжі очікують зростання кількості замовлень та впроваджують безконтактну доставку.

Про це повідомляє AIN.ua.

"У відповідь на триваюче поширення коронавируса в світі ми нагадали користувачам Uber Eats, що вони можуть просити, щоб доставка здійснювалася до їх порогу.

Ми одночасно працюємо над новими функціями, щоб зробити цей процес ще більш зручним, і ми сподіваємося, що це буде корисно всім користувачам платформи в найближчі тижні", - заявили в Uber Eats.

У сервісі Glovo запевнили, що продовжують працювати в звичайному режимі.

"З огляду на впроваджені в країні заходи, ми готові до збільшення попиту і зростання кількості замовлень. Ми ведемо переговори з партнерами про розміщенні антисептичних засобів в закладах, закуповуємо захисні маски і антисептики в Glovo-центри для кур'єрів.

Ми стежимо за оновленнями і готові адаптувати наші дії відповідно до розвитку ситуації в Україні. Зокрема, клієнти можуть використовувати безконтактну доставку, просто вказавши це в коментарі кур'єру, який прибув на місце із замовленням", - додали в компанії.

Сервіс Raketa розповів, що на вечір 12 березня бачив зростання замовлень на 20%.

"Зростання прогнозуємо і до нього готові. Кур'єрів вистачить, наш відділ логістики готовий до будь-якого повороту подій", - розповіли виданню у компанії.

У Raketa запевнили, що ціни не зміняться.

"Наша доставка, як і раніше, залишиться безкоштовною для клієнта, а вартість страв у додатку повністю відповідають цінам в меню ресторанів. Ми за цим слідкуємо і контролюємо, щоб наші клієнти не переплачували", - йдеться у повідомленні.

"Кур'єрів розпочинаємо обладнувати масками, дезінфікуючими засобами для рук. Опрацьовуємо можливість щоденних медоглядів. А також запускаємо послугу безконтактної доставки.

Щоб використовувати таку послугу, достатньо зробити потрібну позначку в коментарях до замовлення і оплатити його карткою. Тоді кур'єр зателефонує замовнику і обговорить, де залишити пакет із замовленням", - додали в Raketa.

Водночас сервіс Menu.ua за добу після оголошення карантину отримав зростання замовлень до 25%.

"За нашими прогнозами, кількість замовлень їжі з доставкою може вирости до 70% за найближчі 2-3 тижні. У нас достатній штат кур'єрів для того, щоб забезпечити своєчасну доставку в зв'язку з ростом попиту", - заявили у компанії.

У Menu.ua розповіли, що доставка, як і раніше, буде безкоштовною для усіх користувачів. На вартість страв у ресторанах сервіс не впливає, але контролює партнерів, щоб ціни в закладі були такими ж, як і на доставку.

"Ми провели додатковий інструктаж для команди служби доставки. Всі кур'єри Menu.ua користуються санітайзерами (для обробки рук і сумок), масками, а також дотримуються рекомендованої дистанції при передачі замовлень клієнтам.

Наші кур'єри не користуються громадським транспортом, тільки власним (в основному авто і мото)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Комунальні та деякі приватні кінотеатри Києва, а також театри і центри мистецтв призупинили свою роботу через карантин, введений з 12 березня для запобігання поширенню коронавирусної інфекції.

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Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

11 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ іде на карантин. Зокрема, повідомлялося, що з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці закривають на карантин, щоб запобігати поширенню коронавірусу.