МОЗ может инициировать закрытие ресторанов из-за коронавируса
Министр здравоохранения Илья Емец предлагает рассмотреть ограничения работы заведений общественного питания при первом осложнении эпидемической ситуации в стране.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
"Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания — действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса", — пояснил Емец.
Об этом глава ведомства заявил в ходе обсуждения законопроекта о противодействии коронавирусу, который сейчас разрабатывается в Министерстве здравоохранения.
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