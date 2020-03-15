МОЗ может инициировать закрытие ресторанов из-за коронавируса

Министр здравоохранения Илья Емец предлагает рассмотреть ограничения работы заведений общественного питания при первом осложнении эпидемической ситуации в стране.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания — действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса", — пояснил Емец.

Об этом глава ведомства заявил в ходе обсуждения законопроекта о противодействии коронавирусу, который сейчас разрабатывается в Министерстве здравоохранения.

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