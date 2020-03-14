S&P: кредитний рейтинг України "стабільний"

Кредитне агентство Standard&Poor's підтвердило довгостроковий та короткостроковий рейтинги України в іноземній та національній валюті на рівні "В", стверджуючи, що прогноз по ним "стабільний".

Про це повідомляє "Інтерфакс - Україна".

Зазначається, що незважаючи на невеликий дефіцит бюджету, скорочення державного боргу щодо ВВП та укріплення фундаментальних факторів, Україна все одно стикається з ризиками, спричиненими погіршенням світової економіки.

Також, вважають в агентстві, що кадрові зміни в Кабміні не дають розуміння динаміки реформ та ставлення до України основних кредиторів.

Кредитний рейтинг – міра кредитоспроможності приватної особи, компанії, держави. Рейтинг агентства Standard&Poor's має буквені позначення "A", "B", "C", де "A" позначає найбільш платоспроможні компанії, а "С" - протилежне. Вважається, що всі компанії, які підпадають під рейтинг нижче "BBB-", торгують спекулятивними або непридатними облігаціями.

Нагадаємо:

У вересні 2019 року кредитне агентство Standard&Poor's підвищило кредитний рейтинг України в іноземній та національних валютах з рівня "В-" до рівня "В".

Українська правда