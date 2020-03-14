S&P: кредитный рейтинг Украины "стабильный"

Кредитное агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "В", утверждая, что прогноз по ним "стабильный".

Об этом сообщает "Интерфакс - Украина"

Отмечается, что несмотря на небольшой дефицит бюджета, сокращение государственного долга по отношению к ВВП и укрепления фундаментальных факторов, Украина все равно сталкивается с рисками, вызванными ухудшением мировой экономики.

Также, считают в агентстве, что кадровые изменения в Кабмине не дают понимания динамики реформ и отношения к Украине основных кредиторов.

Кредитный рейтинг – мера кредитоспособности частного лица, компании, страны. Рейтинг агентства Standard & Poor's имеет буквенные обозначения "A", "B", "C", где "A" обозначает наиболее платежеспособные компании, а "С" - противоположное. Считается, что все компании, которые подпадают под рейтинг ниже "BBB-", торгуют спекулятивными или непригодными облигациями.

Напомним:

У вересні 2019 року кредитное агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "В-" до уровня "В".