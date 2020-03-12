НБУ оголосив аукціон з продажу до 200 мільйонів доларів, але продав лише 75,9 мільйонів доларів

Національний банк 12 березня оголосив про проведення валютного аукціону з продажу іноземної валюти за гривню, обсяг аукціону - до 200 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначається, що Нацбанк приймає конкурентні заявки на аукціон.

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Як зазначає прес-служба НБУ, під час аукціону регулятор задовольнив 23 заявки на 75,9 мільйонів доларів.

Валюту з резервів продавали за курсами 25,8-25,84 гривні за долар.

Нагадаємо:

Загалом за 11 березня регулятор продав 350 мільйонів доларів, що на 80 мільйонів більше, ніж 10 березня.

Офіційний курс гривні послабився на 31 копійку, і був встановлений на 12 березня на рівні 25,62 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку 11 березня встановилися на рівні 25,72 – 25,75.

Нацбанк заявив про готовність за необхідності і далі проводити інтервенції з продажу валюти.

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Економічна правда