НБУ оголосив аукціон з продажу до 200 мільйонів доларів, але продав лише 75,9 мільйонів доларів
Національний банк 12 березня оголосив про проведення валютного аукціону з продажу іноземної валюти за гривню, обсяг аукціону - до 200 млн доларів.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Зазначається, що Нацбанк приймає конкурентні заявки на аукціон.
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Як зазначає прес-служба НБУ, під час аукціону регулятор задовольнив 23 заявки на 75,9 мільйонів доларів.
Валюту з резервів продавали за курсами 25,8-25,84 гривні за долар.
Нагадаємо:
Загалом за 11 березня регулятор продав 350 мільйонів доларів, що на 80 мільйонів більше, ніж 10 березня.
Офіційний курс гривні послабився на 31 копійку, і був встановлений на 12 березня на рівні 25,62 гривні за долар.
Котирування гривні до долара на закритті міжбанку 11 березня встановилися на рівні 25,72 – 25,75.
Нацбанк заявив про готовність за необхідності і далі проводити інтервенції з продажу валюти.
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Економічна правда
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