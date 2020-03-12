НБУ объявил аукцион по продаже до 200 миллионов долларов, но продал всего 75,9 миллионов долларов

Национальный банка 12 марта объявил о проведении валютного аукциона по продаже иностранной валюты за гривну, объем аукциона - до 200 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечается, что Нацбанк принимает конкурентные заявки на аукцион.

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Как отмечает пресс-служба НБУ, во время аукциона регулятор удовлетворил 23 заявки на 75,9 миллионов долларов.

Валюту из резервов продавали по курсам 25,8-25,84 гривны за доллар.

Напомним:

Всего за 11 марта регулятор продал 350 миллионов долларов, что на 80 миллионов больше, чем 10 марта.

Официальный курс гривни ослаб на 31 копейку, и был установлен на 12 марта на уровне 25,62 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка 11 марта установились на уровне 25,72 – 25,75.

Нацбанк заявил о готовности при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты.

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Экономическая правда