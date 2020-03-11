НБУ у середу для підтримки гривні продав 350 мільйонів доларів

Національний банк другий день поспіль активно згладжував курсові коливання і 11 березня продав з цією метою близько 350 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба регулятора у Facebook.

"Як і раніше, ми вважаємо, що погіршення настроїв на фінансових ринках зумовлене радше психологічним чинником, передусім через поширення світом коронавірусу, хоча з точки зору економічних показників його вплив на Україну є нейтральним.

Зокрема, певне падіння цін на наш експорт компенсується здешевленням імпорту, передусім енергоносіїв", - йдеться у повідомленні.

У НБУ підкреслили, що мають достатній запас міцності для згладжування надмірних коливань курсу, спричинених нервовими настроями.

Міжнародні резерви України на сьогодні перевищують 26 млрд доларів - Нацбанк заявив про готовність за необхідності і далі проводити інтервенції з продажу валюти.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 31 копійку, встановивши його на 12 березня на рівні 25,62 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,04 (на 11 березня - 28,79 гривні).

11 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,37 – 25,41 гривні за долар.

11 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,72 – 25,75 гривні за долар.

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Економічна правда