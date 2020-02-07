Україна перестане будувати великі блоки АЕС

Україна планує перейти від будівництва великих блоків АЕС до малих модульним реакторів

Про це повідомив т.в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Павло Павлишин, передає Інтерфакс-Україна.

"Ви бачите, як розвивається "зелена" енергетика - ці потужності вводяться дуже великими темпами. Потрібні потужності, які їх компенсують, - маневрені потужності.

Тому ми сьогодні плануємо переорієнтуватися на будівництво малих модульних реакторів, які мають можливості маневрувати", - сказав він під час представлення нового директора Хмельницької АЕС.

Нагадаємо, як повідомлялось, в 2017 році голова Holtec International Кріс Сінгх запропонував створити в Україні хаб з розповсюдження в Європі, Азії та Африці технології малих модульних реакторів (ММР) з локалізацією виробництва обладнання для них на українських підприємствах.