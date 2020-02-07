Украина перестанет строить большие блоки АЭС

Украина планирует перейти от строительства больших блоков АЭС к малым модульным реакторам.

Об этом сообщил врио президента НАЭК "Энергоатом" Павел Павлишин, передает Интерфакс-Украина.

"Вы видите, как развивается "зеленая" энергетика – эти мощности вводятся очень большими темпами. Нужны мощности, которые их компенсируют, – маневренные мощности.

Поэтому мы сегодня планируем переориентироваться на строительство малых модульных реакторов, которые имеют возможности маневрировать", - сказал он в ходе представления нового директора Хмельницкой АЭС.

Напомним, как сообщалось, в 2017 году глава Holtec International Крис Сингх предложил создать в Украине хаб по распространению в Европе, Азии и Африке технологии малых модульных реакторов (ММР) с локализацией производства оборудования для них на украинских предприятиях.