Всі розділи
Укр / Рус

Запорізька АЕС вивела в резерв два блоки

П'ятниця, 25 лютого 2022, 09:55

Запорізька АЕС об вночі та вранці 25 лютого відключила від енергосистеми країни та вивела в резерв п'ятий і шостий блоки.

Про це повідомила пресслужба станції.

Енергоблоки розвантажено, відключено від мережі та виведено в резерв для забезпечення меж операційної безпеки, згідно з регламентними процедурами. 

На даний момент в роботі перебувають 4 енергоблока Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 3,37 ГВт.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, що оснащені водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

АЕС Енергоатом Запоріжжя енергетика

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Енергоатом" вивів у ремонт два енергоблоки українських АЕС 16 лютого 2022, 12:00
Українці зменшили споживання електроенергії через потепління 7 лютого 2022, 20:25
"Енергоатом" вперше запустив всі блоки на АЕС одночасно 30 січня 2022, 10:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті