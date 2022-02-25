Запорізька АЕС вивела в резерв два блоки
Запорізька АЕС об вночі та вранці 25 лютого відключила від енергосистеми країни та вивела в резерв п'ятий і шостий блоки.
Про це повідомила пресслужба станції.
Енергоблоки розвантажено, відключено від мережі та виведено в резерв для забезпечення меж операційної безпеки, згідно з регламентними процедурами.
На даний момент в роботі перебувають 4 енергоблока Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 3,37 ГВт.
Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю.
"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, що оснащені водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.
Економічна правда
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