"Енергоатом" вивів у ремонт два енергоблоки українських АЕС
"Енергоатом" вивів у ремонт енергоблок №2 Запорізької атомної електростанції та енергоблок №1 Рівненської АЕС.
Про це повідомляє прес-служба НАЕК.
Так, 15 лютого о 22:43 енергоблок №2 Запорізької АЕС відключили від енергомережі "для усунення нещільності у системі байпасного очищення теплоносія".
"За планом роботи триватимуть чотири доби – до 23:59 19 лютого, після чого енергоблок підключать до енергомережі.
Зараз в роботі перебувають п’ять блоків ЗАЕС. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Сумарна потужність генераторів – 4 710 МВт", - пояснили в "Енергоатомі".
А 16 лютого о 0:06 "відповідно до графіку ремонтів діючих енергоблоків АЕС України та згідно з узгодженою заявкою" енергоблок №1 РАЕС (ВВЕР-440) був відключений від мережі "для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 49 календарних діб".
Турбогенератор ТГ-3 енергоблоку №2 (ВВЕР-440) перебуває в резерві за умовами роботи енергоринку.
Із кінця січня у роботі перебували всі 15 атомних блоків України.
Нагадуємо:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повторно встановила мінімальне цінове обмеження на внутрішньодобовому ринку електроенергії на рівні 110% від ціни на ринку "на добу наперед".
НКРЕКП 10 лютого підвищила мінімальне цінове обмеження на внутрішньодобовому ринку електроенергії зі 115% від ціни на ринку "на добу наперед" до 150%.
Раніше регулятор підвищив мінімальне цінове обмеження на ВДР зі 105% від ціни на РДН до 115%.
Нижній прайс-кеп на ВДР був уведений 4 лютого.
Наприкінці січня – на початку лютого 2022 року внаслідок значного профіциту спостерігалося перетікання обсягів електроенергії між сегментами ринку та значне коливання цін.
В окремі періоди обсяги продажу на ВДР зрівнювались з обсягами продажу на РДН, що суперечить концепції функціонування ринку електричної енергії.
НКРЕКП вбачає у поведінці учасників ринку електроенергії на його короткострокових сегментах ознаки змови і планує залучити Антимонопольний комітет до вивчення ситуації на внутрішньодобовому ринку електроенергії.
Водночас, НАЕК "Енергоатом" та група ДТЕК із висновками регулятора та звинуваченнями на свою адресу не погоджуються.
Економічна правда
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