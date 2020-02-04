Литва пропонує Білорусі регулярне постачання нафти і газу через свою інфраструктуру

Литва пропонує Білорусі використовувати її інфраструктуру для налагодження регулярного постачання нафти і газу.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс за підсумками зустрічі з білоруським колегою Владіміром Макеєм у Мінську, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

"Ми готові продовжувати практику альтернативного постачання нафти, яке вже відбувалося. Ми можемо обговорювати і більш постійний процес. Про це йшлося якраз на зустрічі з прем'єр-міністром Білорусі. Ми повинні розглянути технічні рішення, можливості постачання газу. Тут потрібна велика робота", - сказав Лінкявічюс.

Макей зазначив, що детально можливості постачання газу через Литву поки не пророблялися. "Ми обговорювали ці питання, але конкретика повинна обговорюватися на рівні експертів", - сказав він.

Планується, що в травні в Клайпеді відбудеться білорусько-литовський економічний форум, на якому зможуть зустрітися прем'єр-міністри двох країн і обговорити весь спектр питань.

"Нинішній візит міністра закордонних справ Литви має символічне значення. Ми його розглядаємо як основу для початку нового якісного періоду в двосторонніх відносинах", - сказав Макей.

Лінкявічюс також сказав, що Литва готова до створення з Білоруссю плану щодо усунення розбіжностей між країнами.

Як повідомлялося, у зв'язку з припиненням постачання нафти з Росії з 1 січня 2020 року (сторони не досягли домовленостей щодо ціни), Білорусь стала активно вести пошуки альтернативних джерел.

Президент Білорусі Александр Лукашенко зажадав від уряду диверсифікувати постачання нафти і прагнути поставляти з російського ринку 30-40% від необхідних обсягів.

"Треба йти до того, що 30-40% ми будемо купувати нафти в Російській Федерації. Відсотків 30 ми повинні з Балтики завозити і відсотків 30 через Україну - перевірений вже шлях. Можливо, Казахстан зможе поставити нам нафту, якщо Росія погодиться з цим. Дивно: наш союзник не дає згоди на постачання нафти від нашого іншого союзника. Що ж, така ситуація зараз по поставкам нафти, і ми повинні в цьому розібратися", - заявляв голова держави.

26 січня в Новополоцьк для переробки на ВАТ "Нафтан" надійшла перша партія норвезької нафти. Вона була доставлена в Білорусь з Клайпедського порту залізницею.

Європейська правда