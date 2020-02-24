lifecell прозвітував про збитки в 1,1 мільярда при зростанні доходів

Мобільний оператор lifecell прозвітував про 1,1 мільярда гривень чистого збитку за підсумками 2019 року - у порівнянні з 2018 збитки оператора скоротились на 14,4%.

Про це повідомляє liga.net з посиланням на фінансовий звіт компанії.

Водночас річна виручка оператора виросла на 13,6% - до 5,9 млрд грн.

У компанії ріст виручки пояснюють збільшенням прибутку від використання мобільного інтернету за рахунок постійно зростаючого споживання трафіку в мережі.

Відповідно до фінансового звіту, у 4 кварталі 2019 року дохід lifecell збільшився на 9,9%, склавши 1,56 млрд грн.

У компанії таке зростання пояснили збільшенням прибутку від використання мобільного інтернету.

Активна абонентська база оператора виросла на 1,4% - до 7,4 млн, при загальному скороченні абонентів на 10,1% - до 8,9 млн.

"При цьому з одного абонента компанія стала заробляти на 26,2% більше, збільшивши показник середнього чека до 54 грн. Для активної абонентської бази цей показник виріс до 71,8 грн (на 25,3%)", - йдеться у повідомленні.