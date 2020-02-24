lifecell отчитался об убытках в 1,1 миллиарда при росте доходов

Мобильный оператор lifecell отчитался о 1,1 миллиарда гривен чистого убытка по итогам 2019 года - по сравнению с 2018 убытки оператора сократились на 14,4%.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на финансовый отчет компании.

В то же время годовая выручка оператора выросла на 13,6% - до 5,9 млрд грн.

В компании рост выручки объясняют увеличением прибыли от использования мобильного интернета за счет постоянно растущего потребления трафика в сети.

Согласно финансовому отчету, в 4 квартале 2019 года доход lifecell увеличился на 9,9%, составив 1,56 млрд грн.

В компании такой рост объяснили увеличением прибыли от использования мобильного интернета.

Активная абонентская база оператора выросла на 1,4% - до 74 млн, при общем сокращении абонентов на 10,1% - до 8,9 млн.

"При этом с одного абонента компания стала зарабатывать на 26,2% больше, увеличив показатель среднего чека до 54 грн. Для активной абонентской базы этот показатель вырос до 71,8 грн (на 25,3%)", - говорится в сообщении.