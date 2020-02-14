ЄС частково поновив імпорт української курятини

Джерело: УНН

Євросоюз частково зняв заборону на ввезення м‘яса птиці з усієї території України, накладену кілька тижнів тому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав на своїй сторінці у Facebook посол України в ЄС Микола Точицький.

"Запит української сторони про скасування заборони на імпорт курятини з не уражених пташиним грипом територій України та відповідний проєкт рішення, підготовлений Європейською Комісією, було сьогодні, 14 лютого, розглянуто державами-членами ЄС на засіданні Комітету PAFF (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (PAFF Committee)", - написав Точицький.

За його словами, рішення схвалено кваліфікованою більшістю представників держав-членів ЄС", тобто не всі країни підтримали рішення. Рішення ще має бути опубліковане в Офіційному журналі ЄС і набрати чинності.

"Це означає, що в ЄС дослухались до наших аргументів щодо необхідності використання інструменту регіоналізації замість блокування експорту курятини з всієї території України. Це також означає, що в Єврокомісії і в державах-членах довіряють заходам, які вживаються українськими партнерами", - зазначив посол.

Торговий представник України Тарас Качка також підтвердив інформацію про рішення Єврокомісії щодо зонування випадку пташиного грипу в Україні.

"Справді рішення було прийнято не одностайно, бо кілька держав-членів незадоволені прогресом у співпраці з Україною по інших питаннях. Це цілком нормальна реакція, оскільки у сфері санітарії і фітосанітарії між Україною і ЄС є низка питань, де потрібен прогрес. Наш пріоритет на цей рік - максимально зняти усі проблемні питання у цій сфері", - написав він у Facebook.

Нагадаємо:

29 січня в рамках Ради асоціації Україна-ЄС українська сторона переконувала європейських партнерів локалізувати заборону найближчими селами навколо виявлених осередків зараження.

У березні 2019 року Єврокомісія досягла домовленості з Україною про зміну угоди про зону вільної торгівлі, що має на меті обмежити неконтрольоване ввезення курятини в ЄС.

Рішення стосувалося ситуації, якою незадоволені європейські фермери. Йдеться про знайдений українською компанією "Миронівський хлібопродукт" спосіб обійти жорсткі обмеження на імпорт курячого філе в ЄС.

Зрештою, Євросоюз збільшив безмитні квоти на курятину з України і закрив лазівку компанії мільярдера Юрія Косюка.

Європейська правда