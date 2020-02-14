ЄС снова открывает рынок для украинской курятины
Европейский Союз частично снял запрет на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, введенный несколько недель назад.
Как сообщает "Европейская правда", об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в ЕС Николай Точицкий.
"Запрос украинской стороны об отмене запрета на импорт курятины с не пораженной птичьим гриппом территории Украины и соответствующий проект решения, подготовленный Европейской комиссией, были сегодня, 14 февраля, рассмотрены государствами-членами на заседании Комитета PAFF (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (PAFF Committee)", - написал Точицкий.
По его словам, решение принято квалифицированным большинством представителей государств-членов ЕС", то есть не все страны поддержали решение. Решение еще должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступить в силу.
"Это означает, что в ЕС прислушивались к нашим аргументам о необходимости использования инструмента регионализации вместо блокирования экспорта курятины со всей территории Украины. Это также означает, что в Еврокомиссии и в государствах-членах доверяют мерам, которые принимаются украинскими партнерами", - отметил посол.
Торговый представитель Украины Тарас Качка также подтвердил информацию о решении Еврокомиссии по зонированию случае птичьего гриппа в Украине.
"Действительно, решение было принято не единогласно, потому что несколько государств-членов недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной по другим вопросам. Это вполне нормальная реакция, поскольку в сфере санитарии и фитосанитарии между Украиной и ЕС есть ряд вопросов, в которых требуется прогресс. Наш приоритет на этот год - максимально снять все проблемные вопросы в этой сфере", - написал он в Facebook.
Напомним:
29 января в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС украинская сторона убеждала европейских партнеров локализовать запрет ближайшими селами вокруг выявленных очагов заражения.
В марте 2019 года Еврокомиссия достигла договоренности с Украиной об изменении соглашения о зоне свободной торговли, с целью ограничить неконтролируемый ввоз курятины в ЕС.
Решение касалось ситуации, которой недовольны европейские фермеры. Речь идет о найденном украинской компанией "Мироновский хлебопродукт" способе обойти жесткие ограничения на импорт куриного филе в ЕС.
В конце концов, Евросоюз увеличил беспошлинные квоты на курятину из Украины и закрыл лазейку компании миллиардера Юрия Косюка.
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