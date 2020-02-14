Дубилет рассказал, как будет проходить перепись населения оккупированных территорий с помощью спутника

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет изучает возможности оценки численности населения на оккупированных территориях Крыма и Донбасса с помощью спутниковой съемки.

Источник: Дубилет в facebook

Прямая речь: "Во время интервью журналист спросил у меня о встрече с представителями ООН, которую мы проводили недавно в Киеве.

Я рассказал, что мы обсуждали результаты нашей оценки численности населения. Затем мы перешли к теме подсчета населения на оккупированных территориях. Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и других горячих точках через спутник, и они могут помочь нам бесплатно с этим проектом.

Решили, что надо изучить, насколько это возможно".

Детали: Министр подчеркнул, что утверждение, что "Дубилет хочет посчитать украинцев через спутник" не соответствует действительности и вырвано из контекста. Он также опроверг, что на это могут потратить большую сумму из бюджета.

Что было раньше: Накануне в эфире Украинского радио Дубилет рассказал, что ООН будет помогать Украине с проектом спутниковой съемки.

"Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным", – сказал он.

Он рассказал, что подобный проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями. Они пытались через спутниковую съемку и другие слои информации понять примерное количество населения.

В интервью Дубилет отметил, что сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты население в Крыму и на оккупированных территориях, он пока не может.

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Предыстория:

23 января 2020 года министр Кабмина Дмитрий Дубилет презентовал "Оценку численности наличного населения", которая показала, что в Украине проживает37 миллионов 289 тысяч человек, и одна десятая от них – в Киеве.

"Украинский центр общественных данных" 4 февраля обнародовал на своем сайтеи в Фейсбуке информацию о том, что данные половозрастной структуры в "переписи" Дубилета "получены путем простого умножения данных Госкомстата на 0,888 (или 88,8%)", и заявил, что Дубилет фальсифицировал свою "электронную перепись".

Дубилет опровергалинформацию о фальсификации оценки численности населения Украины, проведенной на оснований комбинированного анализа, называя экстраполяцию одним из методов.

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила, что без традиционной переписи населения пока не обойтись, поскольку полноценных реестров в Украине нет.

Дубилет на это ответил, что в правительстве еще не приняли решение, проводить ли перепись населения.

Украинская правда