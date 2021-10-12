Суди продовжують ігнорувати норми "антиколомойського" закону – Приватбанк

Олександр Дубілет nv.ua

У державному Приватбанку "занепокоєні грубим ігноруванням" Північним апеляційним госпсудом прямих обов'язкових до застосування норм банківського закону (який ще називають "антиколомойським").

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що в Північному апеляційному господарському суді відбулося чергове судове засідання у справі за позовом ексакціонера і голови правління банку Олександра Дубілета до Приватбанку, Мінфіну та ФГВФО, третіх осіб НБУ та Кабміну.

Дубілет у позові просив визнати недійсними правочини, укладені у процедурі націоналізації у 2016 році банку.

11 жовтня суд задовольнив апеляційну скаргу на рішення Госпсуду Києва від 2 червня 2021 року, який закрив провадження за його позовом, застосувавши норми "антиколомойського" закону.

У банку наголошують, що Північний апеляційний госпсуд скасував ухвалу суду попередньої інстанції попри "пряму вказівку закону №590-ІХ (банківського закону - ред.) про необхідність закриття подібного роду справи за позовом колишнього власника банківської установи, яка виведена з ринку або ліквідована".

"Законом №590-ІХ, в тому числі, внесені зміни до ст.5 Господарського процесуального кодексу України, які полягають у визначенні механізму, порядку та способу захисту прав колишніх учасників банківських установ, які виведені з ринку або ліквідовані.

Метою таких змін банківського законодавства є встановлення рівноваги між приватними інтересами колишніх власників банку та суспільними інтересами, у разі скасування рішення щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку або його ліквідації у зв'язку з чим становище відповідного банку не повинно відновлюватись, а засоби правового захисту мають обмежуватись грошовою компенсацією у випадку, якщо власники банку зазнали шкоди", - нагадали у банку.

Нагадаємо:

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу захисників підозрюваного ексголови правління Приватбанку Олександра Дубілета, скасувавши його заочний арешт.

Перед цим Вищий антикорупційний суд на засіданні 2 червня заочно заарештував Олександра Дубілета, який перебуває в розшуку.

У березні підозри за фактом розтрати 8,2 млрд грн "Приватбанку" отримали ще три топпосадовці фінустанови. Серед тих, хто отримав підозри – Дубілет.

Вже наприкінці березня Національне антикорупційне бюро оголосило ексголову правління у розшук.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова раніше пояснювала обставини епізоду розтрати 8,2 млрд грн коштів банку.

За її словами, коли топпосадовці зрозуміли, що невдовзі втратять контроль над коштами банку напередодні націоналізації, вони "прийняли рішення про незаконне списання грошових зобов'язань іноземних товариств перед банком і коштом коштів цього ж банку". Відтак, замість цих товариств боржником визначили пов’язану з "Приватбанком" фірму Claresholm Marketing LTD.

Дубілет також раніше отримав підозру за іншим епізодом справи, а саме розтрати 136 млн грн коштів банку.

Економічна правда