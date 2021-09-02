Дубілет хоче змусити МВС видалити інформацію про його розшук

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Колишній голова правління "Приватбанку" Олександр Дубілет звернувся до суду з позовом, де просить зобов’язати Міністерство внутрішніх справ видалити про нього інформацію, що розміщена на офіційному веб-сайті у вкладці "Розшукові обліки МВС".

Про це повідомляє пресслужба Окружного адмінсуду Києва.

Наразі суд відкрив провадження в даній адміністративній справі, що розглядатиметься у порядку спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи та проведення судового засідання.

Також ОАСК ухвалив: залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, Національне антикорупційне бюро.

"Зауважимо, що позивач просить суд визнати протиправними дії МВС в особі Департаменту інформатизації щодо внесення відомостей про його розшук Національним антикорупційним бюро до персонально-довідкового обліку Єдиної інформаційної системи Міністерства. Водночас, Дубілет просить зобов’язати відповідача видалити інформацію про нього, що розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства у розділі "Особи, які переховуються від органів влади".

Нагадаємо:

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу захисників підозрюваного ексголови правління Приватбанку Олександра Дубілета, скасувавши його заочний арешт.

Перед цим Вищий антикорупційний суд на засіданні 2 червня заочно заарештував Олександра Дубілета, який перебуває в розшуку.

У березні підозри за фактом розтрати 8,2 млрд грн "Приватбанку" отримали ще три топпосадовці фінустанови. Серед тих, хто отримав підозри – Дубілет.

Вже наприкінці березня Національне антикорупційне бюро оголосило ексголову правління у розшук.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова раніше пояснювала обставини епізоду розтрати 8,2 млрд грн коштів банку.

За її словами, коли топпосадовці зрозуміли, що невдовзі втратять контроль над коштами банку напередодні націоналізації, вони "прийняли рішення про незаконне списання грошових зобов'язань іноземних товариств перед банком і коштом коштів цього ж банку". Відтак, замість цих товариств боржником визначили пов’язану з "Приватбанком" фірму Claresholm Marketing LTD.

Дубілет також раніше отримав підозру за іншим епізодом справи, а саме розтрати 136 млн грн коштів банку.

Економічна правда