Зеленський запросив оманців взяти участь в українській приватизації

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Оман Абдулсаламом аль-Муршиді на якій запросив оманську сторону до інвестицій в Україну.

Про це повідомляє прес-служба президенту.

Повідомляється, що під час зустрічі сторони обговорили торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю України й Оману та констатували, що нинішній рівень двостороннього інвестиційного співробітництва не відповідає наявному потенціалу, зокрема у порівнянні з динамічним зростанням торговельних відносин, і погодилися з необхідністю його активізації.

Зеленський проінформував про умови та переваги ведення бізнесу в Україні для іноземних інвесторів, створення в країні ділового середовища і закликав оманських партнерів взяти участь у проведенні великої приватизації в Україні.

Зазначається, що оманська сторона висловила зацікавленість в активізації співпраці в інвестиційній сфері та прийняла запрошення Зеленського відвідати Україну для ознайомлення з перспективними проектами та напрямами співпраці.

Нагадуємо:



У неділю Офіс президента повідомив, що Зеленський разом з родиною полетів до Оману, де у нього найближчими днями заплановані зустрічі на найвищому рівні.

Також в ОП заявили, що з України Зеленський полетів рейсовим літаком за власні кошти.

За даними ЗМІ, Зеленський відпочиває поблизу столиці Оману - міста Маскат, та мешкає у 5-зірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Пізніше в ОП повідомили, що під час поїздки до Оману президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою.

Політична партія "Європейська солідарність" готує запити до Офісу президента та Міністерства закордонних справ з приводу поїздки президента Володимира Зеленського до Оману.

Економічна правда