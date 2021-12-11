Зеленський передав до Мінінфраструктури авіапідприємство та незавершений термінал у Борисполі
Субота, 11 грудня 2021, 11:39
Президент Володимир Зеленський погодився на пропозицію Мінінфраструктури передати до його сфери управління державне підприємство "Україна" та незавершений термінал у Борисполі.
Про це йдеться в указі голови на сайті ОП.
"Кабінету Міністрів та Державному управлінню справами забезпечити передачу в установленому порядку об'єктів державної власності", - йдеться у повідомленні.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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