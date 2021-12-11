Всі розділи
Укр / Рус

Зеленський передав до Мінінфраструктури авіапідприємство та незавершений термінал у Борисполі

Субота, 11 грудня 2021, 11:39

Президент Володимир Зеленський погодився на пропозицію Мінінфраструктури передати до його сфери управління державне підприємство "Україна" та незавершений термінал у Борисполі.

Про це йдеться в указі голови на сайті ОП.

"Кабінету Міністрів та Державному управлінню справами забезпечити передачу в установленому порядку об'єктів державної власності", - йдеться у повідомленні.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!