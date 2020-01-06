Зеленский пригласил оманцев поучаствовать в украинской приватизации

Президент Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди и пригласил оманскую сторону инвестировать в Украину.

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана и констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу, в частности по сравнению с динамичным ростом торговых отношений, и согласились с необходимостью его активизации.

Зеленский проинформировал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов, создании в стране благоприятной деловой среды, привлекательных сферах для инвестиций и призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине.

Отмечается, что оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества.

Напомним:

В воскресенье Офис президента сообщил, что Зеленский вместе с семьей улетел в Оман, где у него в ближайшие дни запланированы встречи на высшем уровне.

Также в ОП заявили, что из Украины Зеленский полетел рейсовым самолетом за собственные средства.

По данным СМИ, Зеленский отдыхает вблизи столицы Омана - города Маскат, и живет в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Позже в ОП сообщили, что во время поездки в Оман президент Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Политическая партия "Европейская солидарность" готовит запросы в Офис президента и Министерство иностранных дел по поводу поездки президента Владимира Зеленского в Оман.

Экономическая правда