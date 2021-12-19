Зеленський підписав "ресурсний" законопроект 5600

Президент Володимир Зеленський підписав закон про збалансованість бюджетних надходжень (законопроєкт 5600).

Про це йдеться на сайті ОП.

У повідомленні йдеться, що документ спрямований на зміцнення ресурсної бази бюджетів та запобігання бюджетним втратам через ухилення від оподаткування.

Детальніше про закон можна прочитати за посиланням.

Нагадуємо:

У законі про держбюджет на 2022 рік Міністерство фінансів не врахувало додаткових доходів від ренти на видобуток заліза, очікувані від закону №5600.

30 листопада Рада ухвалила в цілому податковий закон №5600.