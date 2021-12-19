Зеленський підписав "ресурсний" законопроект 5600
Неділя, 19 грудня 2021, 11:34
Президент Володимир Зеленський підписав закон про збалансованість бюджетних надходжень (законопроєкт 5600).
Про це йдеться на сайті ОП.
У повідомленні йдеться, що документ спрямований на зміцнення ресурсної бази бюджетів та запобігання бюджетним втратам через ухилення від оподаткування.
Детальніше про закон можна прочитати за посиланням.
Нагадуємо:
У законі про держбюджет на 2022 рік Міністерство фінансів не врахувало додаткових доходів від ренти на видобуток заліза, очікувані від закону №5600.
30 листопада Рада ухвалила в цілому податковий закон №5600.
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