Зеленський підписав закон про спеціальний режим на ринку ІТ
Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", що регулює податкові умови спеціального правового режиму "Дія City".
Про це повідомляється на сайті ОП.
Документом передбачено впровадження особливого режиму оподаткування суб’єктів ІТ-індустрії, спеціальної моделі оподаткування доходів працівників ІТ-індустрії та можливості обрання контрактної форми трудового договору під час оформлення трудових відносин в IT-компаніях.
Нагадуємо:
14 грудня Верховна Рада ухвалила даний законопроєкт
Детальніше читайте за посиланням: ІТ-індустрію переведуть на спецрежим: що в новій версії "Дія City" та як це може змінити ринок
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