Всі розділи
Укр / Рус

Зеленський підписав закон про спеціальний режим на ринку ІТ

Субота, 18 грудня 2021, 11:42

​​Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", що регулює податкові умови спеціального правового режиму "Дія City".

Про це повідомляється на сайті ОП.

Документом передбачено впровадження особливого режиму оподаткування суб’єктів ІТ-індустрії, спеціальної моделі оподаткування доходів працівників ІТ-індустрії та можливості обрання контрактної форми трудового договору під час оформлення трудових відносин в IT-компаніях.

Нагадуємо:

14 грудня Верховна Рада ухвалила даний законопроєкт 

Детальніше читайте за посиланням: ІТ-індустрію переведуть на спецрежим: що в новій версії "Дія City" та як це може змінити ринок

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!