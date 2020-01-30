СБУ викрило масштабну схему виробництва та збуту алкоголю
Служба безпеки викрила механізм масштабної фальсифікації та збуту контрафактного алкоголю, з кустарним виробництвом на заводі у Чернігівській області.
Про це повідомляє прес-служба правоохоронців.
Повідомляється, що ще наприкінці минулого року оперативники викрили на Тернопільщині підпільну мережу із реалізації алкосурогату. Контрафакт реалізовували під виглядом продукції підприємства, яке припинило свою діяльність ще в 2016 році.
Аналогічну схему СБУ блокувала днями також у Рівному.
Розслідування вивело оперативників на контрафактне виробництво у промислових масштабах на лікеро-горілчаному заводі у Чернігівській області.
Організатори схеми продавали "лівак" із підробленими акцизними марками та без сплати до бюджету обов’язкових платежів через заклади роздрібної торгівлі по всій країні.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 199, співробітники СБУ провели низку обшуків за місцями розташування виробничих потужностей на Чернігівщині, а також на складах у Києві та області.
Під час слідчих дій правоохоронці також виявили у столиці ще один "кустарний" цех, на якому організатори оборудки виготовляли лікери із ароматизаторів та смакових добавок, термін придатності яких скінчився торік.
Тривають слідчі дії. Перевіряються факти збуту контрафакту в інших областях.
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