СБУ разоблачило масштабную схему производства и сбыта алкоголя
Служба безопасности разоблачила механизм масштабной фальсификации и сбыта контрафактного алкоголя, с кустарным производством на заводе в Черниговской области.
Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.
Сообщается, что еще в конце прошлого года оперативники разоблачили на Тернопольщине подпольную сеть по реализации алкосурогата.
Контрафакт реализовывали под видом продукции предприятия, которое прекратило свою деятельность еще в 2016 году. Аналогичную схему СБУ блокировала также в Киеве.
Расследование вывело оперативников на контрафактное производство в промышленных масштабах на ликеро-водочном заводе в Черниговской области.
Организаторы схемы продавали "левак" с поддельными акцизными марками и без уплаты в бюджет обязательных платежей через учреждения розничной торговли по всей стране.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 199, сотрудники СБУ провели ряд обысков по месту расположения производственных мощностей на Черниговщине, а также на складах в Киеве и области.
Во время следственных действий правоохранители также обнаружили в столице еще один "кустарный" цех, на котором организаторы сделки изготавливали ликеры из ароматизаторов и вкусовых добавок, срок годности которых закончился в прошлом году.
Всего в ходе обысков было изъято почти 5000 расфасованного по бутылкам контрафактного алкоголя и элементы маркировки.
Продолжаются следственные действия. Проверяются факты сбыта контрафакта в других областях.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua