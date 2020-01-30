СБУ разоблачило масштабную схему производства и сбыта алкоголя

Служба безопасности разоблачила механизм масштабной фальсификации и сбыта контрафактного алкоголя, с кустарным производством на заводе в Черниговской области.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

Сообщается, что еще в конце прошлого года оперативники разоблачили на Тернопольщине подпольную сеть по реализации алкосурогата.

Контрафакт реализовывали под видом продукции предприятия, которое прекратило свою деятельность еще в 2016 году. Аналогичную схему СБУ блокировала также в Киеве.

Расследование вывело оперативников на контрафактное производство в промышленных масштабах на ликеро-водочном заводе в Черниговской области.

Организаторы схемы продавали "левак" с поддельными акцизными марками и без уплаты в бюджет обязательных платежей через учреждения розничной торговли по всей стране.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 199, сотрудники СБУ провели ряд обысков по месту расположения производственных мощностей на Черниговщине, а также на складах в Киеве и области.

Во время следственных действий правоохранители также обнаружили в столице еще один "кустарный" цех, на котором организаторы сделки изготавливали ликеры из ароматизаторов и вкусовых добавок, срок годности которых закончился в прошлом году.

Всего в ходе обысков было изъято почти 5000 расфасованного по бутылкам контрафактного алкоголя и элементы маркировки.

Продолжаются следственные действия. Проверяются факты сбыта контрафакта в других областях.