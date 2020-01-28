У київському метро розповіли, на яких станціях найпопулярніші безконтактні розрахунки

Понад 100 мільйонів поїздок оплачено безконтактними банківськими картками та гаджетами в київському метрополітені - найбільш популярними безконтактні розрахунки є на станціях "Вокзальна", "Лук’янівська", "Палац спорту".

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен" у Facebook.

"Щодня в такий спосіб на жовтих турнікетах здійснюється до 240 тисяч оплат, при цьому більше половини з них – NFC-пристроями (смартфонами, смарт-годинниками та ін)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом 5 років безконтактною технологією у метро встигли скористатись туристи з понад 90 країн світу.

Найбільш популярними безконтактні розрахунки є на станціях "Вокзальна", "Лук’янівська", "Палац спорту", "Либідська" та "Політехнічний інститут".

Усього в метрополітені сьогодні встановлено 139 жовтих турнікетів для безконтактної оплати проїзду банківськими платіжними картками й гаджетами.

Технологію безконтактної оплати в київському метрополітені запустили компанія Mastercard та Ощадбанк у 2015 році. Тоді Київ став п’ятим містом світу, де проїзд стало можливим оплатити банківською карткою прямо на турнікеті.

Нагадаємо:

У Києві планують із 1 квітня скасувати роздільні місячні проїзні квитки на різні види громадського транспорту і ввести єдині, з обмеженням, і без обмеження кількості поїздок. Також планується розробити 1-3 добові квитки без обмеження поїздок.

Економічна правда