Київське метро прибирає касирів на шести станціях у години-пік
У вечірні та ранкові години вестибюлі шести станцій столичного метрополітену працюватимуть в автоматизованому режимі – каси не працюватимуть.
Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".
Зокрема, це станції "Житомирська" (вест. №1), "Нивки" (вест. №2), "Почайна" (вест. №2), "Іподром" (вест. №1), "Харківська" (вест. №1) та "Бориспільська" (вест. №2).
"Для придбання разових qr-квитків або поповнення транспортних карток працюють термінали "Київ Цифровий". Нагадаємо також, що оплатити проїзд можна з допомогою додатка "Київ цифровий" та безконтактної банківської картки безпосередньо на турнікетах", – йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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