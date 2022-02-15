Київське метро прибирає касирів на шести станціях у години-пік

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У вечірні та ранкові години вестибюлі шести станцій столичного метрополітену працюватимуть в автоматизованому режимі – каси не працюватимуть.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

Зокрема, це станції "Житомирська" (вест. №1), "Нивки" (вест. №2), "Почайна" (вест. №2), "Іподром" (вест. №1), "Харківська" (вест. №1) та "Бориспільська" (вест. №2).

"Для придбання разових qr-квитків або поповнення транспортних карток працюють термінали "Київ Цифровий". Нагадаємо також, що оплатити проїзд можна з допомогою додатка "Київ цифровий" та безконтактної банківської картки безпосередньо на турнікетах", – йдеться у повідомленні.

Економічна правда