Червону гілку метро зачинили від станції "Шулявська" до "Академмістечка"
Четвер, 24 лютого 2022, 12:19 -
Червону гілку метро зачинили від станції "Шулявська" до "Академмістечка" з організаційних причин.
Про це повідомляє Київський метрополітен.
"З організаційних причин червона лінія курсує від станції "Лісова" до станції "Шулявська", – повідомила пресслужба метро.
Шановні пасажири!
З організаційних причин червона лінія курсує від станції "Лісова" до станції "Шулявська".
Нагадуємо, що метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний.
— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) February 24, 2022
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