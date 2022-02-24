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Червону гілку метро зачинили від станції "Шулявська" до "Академмістечка"

Четвер, 24 лютого 2022, 12:19 - Дана Гордійчук

Червону гілку метро зачинили від станції "Шулявська" до "Академмістечка" з організаційних причин.

Про це повідомляє Київський метрополітен.

"З організаційних причин червона лінія курсує від станції "Лісова" до станції "Шулявська", – повідомила пресслужба метро.

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метрополітен Київ

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