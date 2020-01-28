У Києві планують ввести єдині місячні проїзні на весь транспорт, та зробити добові квитки

У Києві планують із 1 квітня скасувати роздільні місячні проїзні квитки на різні види громадського транспорту і ввести єдині, з обмеженням, і без обмеження кількості поїздок. Також планується розробити 1-3 добові квитки без обмеження поїздок.

Про це йдеться в проекті розпорядження КМДА, розміщеному на сайті в понеділок, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, планується, що вартість місячного квитка на проїзд в автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері та метрополітені без обмеження кількості поїздок становитиме 1300 грн (650 грн у разі купівлі на другу половину місяця), для студентів вишів і ПТУ денної форми навчання - половину вартості, тобто 650 грн, а для учнів денної форми навчання - чверть вартості, або 325 грн (162,5 грн на другу половину місяця).

При цьому міська електричка в переліку доступних видів транспорту для цього квитка не значиться.

Квитки з обмеженням кількості поїздок в автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері, метрополітені та в міській електричці коштуватимуть 290 грн на 46 поїздок протягом місяця, 390 грн на 62 поїздки, 575 грн на 92 поїздки і 770 грн на 124 поїздки.

При цьому, згідно з проектом розпорядження, на другу половину місяця ці квитки також планується реалізовувати за 50% вартості з обмеженням у ту саму кількість поїздок.

Аналогічні квитки для студентів вишів і ПТУ продаватимуть за половину вартості, для учнів денної форми навчання - 25% вартості; наприклад шкільний проїзний з обмеженням у 46 поїздок протягом місяця коштуватиме 72,5 грн.

Також планується ввести квитки на проїзд в автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері, метрополітені та в міській електричці без обмеження кількості поїздок терміном дії на 1-3 доби. Зокрема, такий квиток терміном дії 24 години коштуватиме 100 грн, 48 годин - 150 грн, 72 години - 200 грн.

При цьому тарифи на разові поїздки залишаються незмінними.

Придбані до 31 березня 2020 року поїздки на пластиковій безконтактній картці старого зразка, що діє лише в метрополітені, діятимуть до 31 березня 2021 року.

Наразі вартість проїзного квитка на один календарний місяць у наземному транспорті без обмеження кількості поїздок коштує 390 грн, в метрополітені - 610 грн, на два види транспорту (наземний + метро) на 46 поїздок - 570 грн; на 62 поїздки - 670 грн.

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