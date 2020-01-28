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В киевском метро рассказали, на каких станциях наиболее популярны бесконтактные расчеты

Вторник, 28 января 2020, 17:12
 

Более 100 миллионов поездок оплачено бесконтактными банковскими картами и гаджетами в киевском метрополитене - наиболее популярны бесконтактные расчеты на станциях "Вокзальная", "Лукьяновская", "Дворец спорта".

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Ежедневно таким образом на желтых турникетах осуществляется до 240 тысяч оплат, при этом более половины из них - NFC-устройствами (смартфонами, смарт-часами и др)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 5 лет бесконтактной технологией в метро успели воспользоваться туристы из более 90 стран мира.

Наиболее популярны бесконтактные расчеты - на станциях "Вокзальная", "Лукьяновская", "Дворец спорта", "Лыбидская" и "Политехнический институт".

Всего в метрополитене установлено 139 желтых турникетов для бесконтактной оплаты проезда банковскими платежными карточками и гаджетами.

Технологию бесконтактной оплаты в киевском метрополитене запустили компания Mastercard и Ощадбанк в 2015 году. Тогда Киев стал пятым городом мира, где проезд стало возможным оплатить банковской карточкой прямо на турникете.

Напомним:

В Киеве планируют с 1 апреля отменить раздельные месячные проездные билеты на разные виды общественного транспорта и ввести единые, как с ограничением, так и без ограничения количества поездок. Также планируется добавить 1-3 суточные билеты.

Экономическая правда

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метрополитен

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