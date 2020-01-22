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"Нафтогаз" оновив склад правління

Середа, 22 січня 2020, 11:25
 

20 січня наглядова рада НАК "Нафтогаз України", оновила склад правління компанії.

Про це повідомляє прес-служба держпідприємства.

До складу правління увійшли: директор з юридичних питань Нафтогазу Ярослав Теклюк, фінансовий директор групи Нафтогаз Петер ван Дріл та виконавчий директор з трансформації групи Нафтогаз Отто Ватерландер. 

Натомість, наглядова рада припинила повноваження членів правління компанії — Юрія Колбушкіна та генерального директора АТ "Укртранснафта" Миколи Гавриленка.

Таким чином, до складу правління Нафтогазу наразі входять п’ять осіб: голова правління Андрій Коболєв, перший заступник голови правління Сергій Перелома, члени правління – Ярослав Теклюк, Петер ван Дріл та Отто Ватерландер.

Нафтогаз як єдиний акціонер також оновив статути АТ "Укртрансгаз", АТ "Укргазидобування", АТ "Укртранснафта", АТ "Укрспецтрансгаз", АТ ДАТ "Чорноморнафтогаз": колегіальні виконавчі органи (правління і дирекції) заміняються на одноосібні органи управління.

"Ключовим елементом трансформації групи Нафтогаз є принцип персональної відповідальності. Це рішення наглядової ради є наступним важливим кроком на шляху до трансформації: тепер повноваження відповідатимуть обов’язкам керівників. Рішення прийматимуться у прозорий спосіб, а керівники стануть більш підзвітними", — підкреслив голова правління Нафтогазу Коболєв. 

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Нафтогаз

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