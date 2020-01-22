"Нафтогаз" обновил состав правления

20 января наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины", обновила состав правления компании.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

В состав правления вошли: директор по юридическим вопросам Нафтогаза Ярослав Теклюк, финансовый директор группы Нафтогаз Петер ван Дрил и исполнительный директор по трансформации группы Нафтогаз Отто Ватерландер.

Зато, наблюдательный совет прекратил полномочия членов правления компании - Юрия Колбушкина и генерального директора АО "Укртранснафта" Николая Гавриленко.

Таким образом, в состав правления Нафтогаза пока входят пять человек: глава правления Андрей Коболев, первый заместитель председателя правления Сергей Перелома, члены правления - Ярослав Теклюк, Петер ван дрели и Отто Ватерландер.

Нафтогаз как единственный акционер также обновил уставы АО "Укртрансгаз", АО "Укргазидобування", АО "Укртранснафта", АО "Укрспецтрансгаз", АО ГАО "Черноморнефтегаз": коллегиальные исполнительные органы (правление и дирекции) заменяются на единоличные органы управления.

"Ключевым элементом трансформации группы Нафтогаз является принцип персональной ответственности.

Это решение наблюдательного совета является следующим важным шагом на пути к трансформации: теперь полномочия отвечать обязанностям руководителей.

Решения будут приниматься прозрачным образом, а руководители станут более подотчетными ", - подчеркнул глава правления Нафтогаза Коболев.