Ярославський планує придбати у Пінчука банк Кредит Дніпро 

Власник групи DCH Олександр Ярославський повідомив в Національний банк про своє бажання купити Банк Кредит Дніпро у Віктора Пінчука.

Про це розповіла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю FinClub

"Усе вірно, пан Ярославський подав відповідного листа про наміри на початку грудня. Але документи на узгодження істотної участі в банку ми поки не отримували", – підтвердила Рожкова

Оцінити цю угоду в НБУ поки не можуть.

"На поточний момент складно оцінити угоду, оскільки нам невідомі ключові умови, в тому числі розмір придбаного пакета. Багато що також залежатиме від планів пана Ярославського з розвитку банку. Ці та інші речі ми будемо обговорювати з Олександром після отримання повного пакета", – підкреслила вона.

Нагадуємо:

У грудні ЗМІ повідомляли, що бізнесмен Олександр Ярославський цікавиться придбанням банку "Кредит Дніпро" Віктора Пінчука.

Бізнесмен Віктор Пінчук на 100% володіє Банком Кредит Дніпро через кіпрські компанії Paramigiani Management Ltd., Woodage Overseas Inc., Brancroft Enterprises Ltd

10 місяців 2019 року Кредит Дніпро закінчив з прибутком в 78,2 млн грн.

Збиток по підсумками 2018 року становив 231,2 млн грн.

Банк "Кредит Дніпро" заснований в 1993 році.