Ярославський планує придбати у Пінчука банк Кредит Дніпро
Власник групи DCH Олександр Ярославський повідомив в Національний банк про своє бажання купити Банк Кредит Дніпро у Віктора Пінчука.
Про це розповіла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю FinClub
"Усе вірно, пан Ярославський подав відповідного листа про наміри на початку грудня. Але документи на узгодження істотної участі в банку ми поки не отримували", – підтвердила Рожкова
Оцінити цю угоду в НБУ поки не можуть.
"На поточний момент складно оцінити угоду, оскільки нам невідомі ключові умови, в тому числі розмір придбаного пакета. Багато що також залежатиме від планів пана Ярославського з розвитку банку. Ці та інші речі ми будемо обговорювати з Олександром після отримання повного пакета", – підкреслила вона.
Нагадуємо:
У грудні ЗМІ повідомляли, що бізнесмен Олександр Ярославський цікавиться придбанням банку "Кредит Дніпро" Віктора Пінчука.
Бізнесмен Віктор Пінчук на 100% володіє Банком Кредит Дніпро через кіпрські компанії Paramigiani Management Ltd., Woodage Overseas Inc., Brancroft Enterprises Ltd
10 місяців 2019 року Кредит Дніпро закінчив з прибутком в 78,2 млн грн.
Збиток по підсумками 2018 року становив 231,2 млн грн.
Банк "Кредит Дніпро" заснований в 1993 році.
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