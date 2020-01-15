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Ярославский планирует приобрести у Пинчука банк Кредит Днепр

Среда, 15 января 2020, 15:06
 

Владелец группы DCH Александр Ярославский сообщил Национальный банк о своем желании купить Банк Кредит Днепр у Виктора Пинчука.

Об этом рассказала первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в интервью FinClub.

"Все верно, господин Ярославский подал соответствующее письмо о намерениях в начале декабря. Но документы на согласование существенного участия в банке мы пока не получали", - подтвердила Рожкова.

Оценить эту сделку в НБУ пока не могут.

"На текущий момент сложно оценить сделку, поскольку нам неизвестны ключевые условия, в том числе размер приобретенного пакета.

Многое также будет зависеть от планов господина Ярославского по развитию банка. Эти и другие вещи мы будем обсуждать с Александром после получения полного пакета ", - подчеркнула она.

Напомним:

В декабре СМИ собщали, что бизнесмен Александр Ярославский интересуется покупкой банка "Кредит Днепр" Виктора Пинчука.

Бизнесмен Виктор Пинчук на 100% владеет Банком Кредит Днепр через кипрские компании Paramigiani Management Ltd., Woodage Overseas Inc., Brancroft Enterprises Ltd.

10 месяцев 2019 года Кредит Днепр закончил с прибылью в 78,2 млн грн. 

Убыток по итогам 2018 составил 231,2 млн грн. 

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году.

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банк Ярославский Пинчук

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