Пінчук продає свій банк – ЗМІ

Бізнесмен Олександр Ярославський цікавиться придбанням банку "Кредит Дніпро" Віктора Пінчука.

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на джерело в НБУ.

За даними видання, структури Ярославського проводять due diligence активів банку.

"Угоди ще немає, документів від потенційного покупця ми не отримували. Поки мова йде про лист про наміри, але його також поки не було", – зазначив співрозмовник видання в НБУ.

У банку "Кредит Дніпро" не підтвердили, але і не спростували цю інформацію.

За інформацією одного із співрозмовників, знайомого з ходом переговорів, ініціатива про продаж банку йде від Пінчука.

Нагадуємо:

10 місяців 2019 року Кредит Дніпро закінчив з прибутком в 78,2 млн грн.

Збиток по підсумками 2018 року становив 231,2 млн грн.

Банк "Кредит Дніпро" заснований в 1993 році.

Його єдиним акціонером є компанія "Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед", яка опосередковано належить Віктору Пінчуку.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (12,48 млрд грн) банк займав 19 місце серед 77 діючих.