Курс валют на 14 січня: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки

14 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,05 – 24,10 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,00 - 24,03 гривні;

Євро – 26,72 - 26,76 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,90 – 24,16 гривні. Євро купують по 26,40 гривні, продають по 26,86 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 23,99 - 24,09 гривні, євро - 26,56 - 26,68 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 14 січня на рівні 23,93 гривні за долар.

13 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,95 – 24,00 гривні за долар.

13 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,05 - 24,10 гривні за долар.

Економічна правда